Нидерландские учёные создали первый сорт банана, устойчивый к "банановому апокалипсису"

Учёные из Вагиненгенского университета разработали первый сорт банана Yelloway One, устойчивый к разрушительным заболеваниям TR4 и чёрной сигатоке.
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