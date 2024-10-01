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Царьград

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Нидерландские учёные создали первый сорт банана, устойчивый к "банановому апокалипсису"

Нидерландские учёные создали первый сорт банана, устойчивый к "банановому апокалипсису"

Учёные из Вагиненгенского университета разработали первый сорт банана Yelloway One, устойчивый к разрушительным заболеваниям TR4 и чёрной сигатоке.

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