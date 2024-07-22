В Апшеронске возбудили уголовное дело после взрыва газа

После взрыва газа в торговом ряду Апшеронска в Краснодарском крае, уголовное дело было возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю.