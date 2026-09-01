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ПроПаника

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Что любимые фильмы могут рассказать о нашем характере и эмоциональных реакциях

Что любимые фильмы могут рассказать о нашем характере и эмоциональных реакциях

Фильмы способны вызывать у нас самые разные переживания: заставлять смеяться и плакать, испытывать страх, раздражение, напряжение или настоящее восхищение.

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