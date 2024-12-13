Артефакты Новой Земли пролили свет на историю освоения Арктики поморами

В Архангельске представили артефакты с Новой Земли, которые рассказывают о жизни поморовВ архангельском нацпарке "Русская Арктика" состоялось открытие выставки артефактов, которые нашли на архипелаге Новая Земля.
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