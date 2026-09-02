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Пятый канал

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«Хочу оградить ее от этой грязи»: SHAMAN о том, как защищает дочь от шоу-бизнеса

«Хочу оградить ее от этой грязи»: SHAMAN о том, как защищает дочь от шоу-бизнеса

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный, как SHAMAN, бережет дочку от первого брака Варвару от шоу-бизнеса с его «грязью».

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