«Хочу оградить ее от этой грязи»: SHAMAN о том, как защищает дочь от шоу-бизнеса

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный, как SHAMAN, бережет дочку от первого брака Варвару от шоу-бизнеса с его «грязью».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Политическое сам...
- Внук погибшей: ст...
- Мерц заявил о гот...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым