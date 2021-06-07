Перья, жемчуг и боа: роскошный показ мод устроили осужденные девушки

Перья, жемчуг и боа: роскошный показ мод устроили осужденные девушки

В женской колонии Приморья нарядно и затейливо отметили День легкой промышленности. Девушки устроили показ мод прошлого столетия, отшив роскошные платья тут же, на швейном производстве режимной территории.

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