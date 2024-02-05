В Тюмени энергетики не допустили отключения электричества из-за аварии

В Тюмени в районе ЖК «Горизонт» на линии электропередач произошло повреждение кабельной муфты. Специалисты СУЭНКО перезапитали потребителей по резервной схеме, что помогло избежать ограничения в электроснабжении жителей.
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