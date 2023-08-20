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Пожары на Гавайях сравнили с событиями 11 сентября 2001 года

Пожары на Гавайях сравнили с событиями 11 сентября 2001 года

Global look press/Keystone Press Agency/Senator Tim Richards Последствия апокалиптических лесных пожаров, опустошивших остров Мауи, мало чем отличаются от событий 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке для гавайских служб экстренного реагирования.

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