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Макар забросил 23-ю и 24-ю шайбы в сезоне и установил новый рекорд «Колорадо» для защитников

Кэйл Макар установил новый рекорд «Колорадо» по голам для защитников за сезон (24). 23-летний игрок сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (6:3).

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