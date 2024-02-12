МТС представила новый компактный роутер в фирменном дизайне

Новый роутер имеет форму квадрата со скошенными углами и буквами “М”, “Т” и “С” на боковых гранях. Такой дизайн устройства повторяет логотип МТС, на котором теперь используется угловая надпись вместо прежнего изображения яйца, пишет iXBT.