МТС представила новый компактный роутер в фирменном дизайне

Новый роутер имеет форму квадрата со скошенными углами и буквами “М”, “Т” и “С” на боковых гранях. Такой дизайн устройства повторяет логотип МТС, на котором теперь используется угловая надпись вместо прежнего изображения яйца, пишет iXBT.
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