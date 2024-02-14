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Медвежий угол

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Невиновен: в Иванове оправдан русский, с оружием защитивший дом и семью от мигрантов

Невиновен: в Иванове оправдан русский, с оружием защитивший дом и семью от мигрантов

В понедельник, 12 февраля, Ивановский районный суд вынес вердикт по громкому делу «кохомского стрелка» Александра Краснова.

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Комментарии
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виталий панов
Мало дали! Одному-5 ,другому-4 года общего режима.Так за групповое+преднамеренное,заранее спланированное,должно быть намного больше! Судья был не прав! Но как говорится ПРАВ тот у кого БОЛЬШЕ ПРАВ!
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3 час.
М
ММ
Просто разницу, которую недодали бандитам, должен отсидеть судья! Тогда будет решаться всё по закону!
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3 час.
Владимир Росс
Мне думается, но полезно распространить данные везде о том, что сегодня государство взялось за тупых чиновников, а затем возьмётся и за тупых судей:в том числе и они понесут наказание за то, что раньше выносили неправосудные решения. Будет очень полезно судьям понять, что они работают под законом и благодаря закону, поэтому и в последующем и понесут наказание по закону, если заслужили за ранее нанесённый своими решениями вред.
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2 час.

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