Невиновен: в Иванове оправдан русский, с оружием защитивший дом и семью от мигрантов

Мало дали! Одному-5 ,другому-4 года общего режима.Так за групповое+преднамеренное,заранее спланированное,должно быть намного больше! Судья был не прав! Но как говорится ПРАВ тот у кого БОЛЬШЕ ПРАВ!

Владимир Росс

Мне думается, но полезно распространить данные везде о том, что сегодня государство взялось за тупых чиновников, а затем возьмётся и за тупых судей:в том числе и они понесут наказание за то, что раньше выносили неправосудные решения. Будет очень полезно судьям понять, что они работают под законом и благодаря закону, поэтому и в последующем и понесут наказание по закону, если заслужили за ранее нанесённый своими решениями вред.