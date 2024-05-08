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Почему бизнес-класс самолета не сидит в хвосте, хотя там безопаснее всего?

Почему бизнес-класс самолета не сидит в хвосте, хотя там безопаснее всего?

При подготовке к авиаперелету пассажиры часто сталкиваются с вопросом о выборе места: где же безопаснее сидеть — в носовой или хвостовой части самолета? Этот вопрос зависит от различных аспектов, включая личные предпочтения и преимущества расположения мест в самолете.

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