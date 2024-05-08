Почему бизнес-класс самолета не сидит в хвосте, хотя там безопаснее всего?

При подготовке к авиаперелету пассажиры часто сталкиваются с вопросом о выборе места: где же безопаснее сидеть — в носовой или хвостовой части самолета? Этот вопрос зависит от различных аспектов, включая личные предпочтения и преимущества расположения мест в самолете.