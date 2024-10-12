Магнитогорск мәчете имамы Дәүләт Думасы депутатының Рәхмәт хаты белән бүләкләнде

Дәүләт Думасы милләтләр эше комитеты рәисенең беренче урынбасары, Татар федераль милли-мәдәни автономиясе советы рәисе Илдар Гыйльметдинов Магнитогорск шәһәре «Сәхия» мәчете имамы Ильяс Гафаровка Рәхмәт хаты тапшырды.
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