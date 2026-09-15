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Владимирские новости

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Александровский округ: завершили дело о похищении и угрозе убийством

Александровский округ: завершили дело о похищении и угрозе убийством

Мужчина похитил и избил свою 35-летнюю сожительницу, угрожая ей убийством с применением ружья, после чего удерживал в доме, забрав телефон.

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