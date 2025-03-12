Иркутские истории. Мундир не помеха ч.1

«С конца мая 1889 года Иркутск полнился тревожными слухами о новом начальнике края. Говорили, к примеру, что генерал-лейтенант Горемыкин на прощальных обедах в Петербурге заявляет намерение двинуться из Иркутска в Тибет и его непременно завоевать.
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