Иркутские истории. Мундир не помеха ч.1

«С конца мая 1889 года Иркутск полнился тревожными слухами о новом начальнике края. Говорили, к примеру, что генерал-лейтенант Горемыкин на прощальных обедах в Петербурге заявляет намерение двинуться из Иркутска в Тибет и его непременно завоевать.