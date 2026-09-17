Открыт прием заявок на VI Российскую национальную премию в сфере креативных индустрий

17 сентября начался прием заявок на VI Российскую национальную премию в сфере креативных индустрий, которая отметит проекты, команды, компании, регионы за значимые достижения и вклад в развитие креативной экономики России.
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