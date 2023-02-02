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«Бостон» в матче с «Бруклином» одержал свою самую крупную победу в сезоне. По ходу игры «Селтикс» вели «+49»

«Бостон» в домашнем матче с «Бруклином» в среду одержал свою самую крупную победу в сезоне-22/23. «Селтикс» выиграли со счетом 139:96, разница составила 43 очка.

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