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Назван самый полезный подарок на Новый год 2024

Назван самый полезный подарок на Новый год 2024

За месяц до празднования Нового года люди начинают задумываться о подарках для ближних. Кто-то внимательно прислушивается к их словам, жалобам или просьбам, а кто-то смотрит полезные советы в интернете, чтобы найти вдохновение для покупки презента.

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