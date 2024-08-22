МИД РФ Захарова: Тысячи жителей Запада намерены переехать в РФ ради своих семей

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова дала эксклюзивное интервью радио Комсомольская правда, в котором рассказала о намерении огромного количества людей, живущих на Западе, переехать в Россию.
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