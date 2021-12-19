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Виктория Боня рассказала о будущем муже

42-летняя экс-звезда «Дома-2», Виктория Боня  приоткрыла завесу своей личной жизни. Ведущая тренингов по личностному росту и внешним преображениям, Виктория Боня уже показала всем шикарное помолвочное кольцо, но не спешит рассказывать о женихе.

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