Виктория Боня рассказала о будущем муже

42-летняя экс-звезда «Дома-2», Виктория Боня приоткрыла завесу своей личной жизни. Ведущая тренингов по личностному росту и внешним преображениям, Виктория Боня уже показала всем шикарное помолвочное кольцо, но не спешит рассказывать о женихе.