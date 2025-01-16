NutriRes: кислоты омега-6 и омега-3 помогают бороться и жировыми отложениями

Ученые из Университета китайской медицины установили, что активное потребление орехов, сыра и льняного масла, богатых жирными кислотами омега-3 и омега-6, снижает процент жира в организме и помогает сохранять стройность.
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