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"Иди в окоп": украинцы устроили жесткий разнос Верещук за отмену мира

"Иди в окоп": украинцы устроили жесткий разнос Верещук за отмену мира

В обозримом будущем мира не будет, заявила замглавы Офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук, спровоцировав этим прогнозом шквал ярости в соцсетях .

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