Артисты поняли, что война тяжёлая, и поехали к раненым – Колоскова 

В госпиталях ждут артистов и любой их помощи бойцам, получившим ранения в зоне СВО. Психологически этот военный конфликт обходится намного тяжелее и люди чувствуют себя подавленными.
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