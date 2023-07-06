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Артисты поняли, что война тяжёлая, и поехали к раненым – Колоскова 

Артисты поняли, что война тяжёлая, и поехали к раненым – Колоскова 

В госпиталях ждут артистов и любой их помощи бойцам, получившим ранения в зоне СВО. Психологически этот военный конфликт обходится намного тяжелее и люди чувствуют себя подавленными.

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