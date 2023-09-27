Почти 500 человек погибли и пострадали на свадьбе в Ираке

Возгорание произошло из-за фейерверка в закрытом помещении В округе Хамдания в Ираке во время пожара на свадьбе погибло и пострадало более 450 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на местную организацию Красного полумесяца.
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