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Регионы России

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Жителям Воронежской области и Москвы предстоят грозы и похолодание

Жителям Воронежской области и Москвы предстоят грозы и похолодание

Жителям Воронежской области сообщили о неблагоприятных метеоусловиях, ожидаемых 29 июля. По сведениям регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе прогнозируется комплекс опасных метеорологических явлений.

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