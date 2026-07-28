Жителям Воронежской области и Москвы предстоят грозы и похолодание

Жителям Воронежской области сообщили о неблагоприятных метеоусловиях, ожидаемых 29 июля. По сведениям регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе прогнозируется комплекс опасных метеорологических явлений.
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