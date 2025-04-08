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Царьград

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Рост спроса на страхование: русские выбирают безопасность на 3-6% чаще

Рост спроса на страхование: русские выбирают безопасность на 3-6% чаще

В первом квартале 2025 года спрос на страхование от несчастных случаев у русских вырос на 3%, а на страхование для путешествий — на 6%.

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