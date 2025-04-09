Квартира под офис в Луганске - 5 350 000 руб

В самом Центре Луганска от собственника 1 квартира на 1 эт ,31 м,теплая ,м/ п окна и новое отопление, нат потолки, без прописанных ,без долгов ,один хозяин,идеально под офис и под бьюти ,документы готовы .
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