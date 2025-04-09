Копеечка - Объя...
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Копеечка - Объявления Донбасса

4 подписчика

Свежие комментарии

  • Боцман
    Себе купи. Сволочь.Напашник бр 2 свм...
  • Боцман
    Сволота и Сука продаёшь каски. Они нужны нашим ребятам на СВО. Таких бля... на ленточку и без касок и броников.Тактический шлем ...
  • чвсатпкьл
    Это смешно продать, чтобы уехать, за такую цену, но кто купит на этой территории в такое неспокойное время.2-х комнатная ква...

Квартира под офис в Луганске - 5 350 000 руб

Квартира под офис в Луганске - 5 350 000 руб

В самом Центре Луганска от собственника 1 квартира на 1 эт ,31 м,теплая ,м/ п окна и новое отопление, нат потолки, без прописанных ,без долгов ,один хозяин,идеально под офис и под бьюти ,документы готовы .

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