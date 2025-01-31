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Закон, порядок, государство

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Экипаж вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области

Экипаж вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области

В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ.

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