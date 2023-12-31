Сафонов попал в топ-10 вратарей Европы с лучшим процентом сейвов в первой части сезона-2023/24

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов попал в список европейских вратарей с лучшим процентов отраженных ударов в первой половине сезона-2023/24 по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).
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