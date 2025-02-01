Минобороны РФ подтвердило освобождение посёлка Крымское под Торецком бойцами группировки «Центр» Российские военные освободили от боевиков киевского режима посёлок Крымское, который фактически является частью города Торецка в ДНР.
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