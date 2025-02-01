Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Минобороны РФ подтвердило освобождение посёлка Крымское под Торецком бойцами группировки «Центр»

Минобороны РФ подтвердило освобождение посёлка Крымское под Торецком бойцами группировки «Центр»

Минобороны РФ подтвердило освобождение посёлка Крымское под Торецком бойцами группировки «Центр» Российские военные освободили от боевиков киевского режима посёлок Крымское, который фактически является частью города Торецка в ДНР.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
ВСУ эксперты признают, что долго держаться здесь боевики киевского режима не смогут. Так помочь нужно, чего ждать то. Дымовые бросить и вылезут на раз два!
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3 час.
Юрий Ильинов
В этой войне по приказам свыше воевали только вначале СВО. В дальнейшем, доверились простым солдатам. Снизу виднее, теряем меньше.
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2 час.
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