Боец ММА сделал предложение девушке сразу после проигрыша, но пережил еще большее унижение

Вечер 26 июня у чешского бойца поп-ММА Лукаша Буковача выдался не самый удачный. Он разгромно проиграл схватку и на том же ринге пережил еще большее унижение, сделав предложение руки и сердца своей девушке.
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