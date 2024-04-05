МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 045 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Роза Семиренко
    Нашим спортсменам точно нельзя ехать! Нам там не рады, это просто будет унижение, да и опасно!Россия должна нам...
  • Svetlana Kuzmina
    Забеспокоились во Франции, что США могут устроить теракт и на их Олимпийских играх, чтобы потом сказать: "Вот видите,...Россия должна нам...
  • Русский Империалист
    Судя по тому, что этническая русская не удостоилась получать российскую пенсию, означает только одно, что депутаты ГД...«Хорошо устроилис...

У Израиля осталось 24 часа: Месть Ирана будет страшной для всего мира

У Израиля осталось 24 часа: Месть Ирана будет страшной для всего мира

Коллаж Царьграда Сегодня 68K прочитали Ни у кого уже нет сомнения, что ответ за нападение на иранских дипломатов и военных в Сирии обязательно последует.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Макеев
Чтобы избежать войны Израиля с Ираном, Израиль обязан передать в руки Ирана заказчиков нападения на консульство Ирана в Сирии: Нетаньяху и высших офицеров армии и разведки Израиля. Иран быстро проведёт судебное разбирательство и осудит этих преступников к смертной казни, которую публично осуществит. А иначе Иран обязан применить по Израилю всю мощь своих средств возмездия! Может быть, Пакистан и/или КНДР уже передали Ирану оружие судного дня? Достаточно применить по Израилю 4-5 мощных ядерных и термоядерных боеголовок на не сбиваемых гиперзвуковых носителях, чтобы Израиль прекратил своё существование!
Ответить
15 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Тоже будут проводить красные линии и  чесать в носу.ОТВЕЧАЮТ СРАЗУ ИЛИ  НИ КОГДА.
Ответить
13 час.
Александр Крылов
Нетаньяху обнулив холокост, стал тем, чем был фашист. И это очень печально, когда народ выбирает подобных.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх