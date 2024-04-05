Коллаж Царьграда Сегодня 68K прочитали Ни у кого уже нет сомнения, что ответ за нападение на иранских дипломатов и военных в Сирии обязательно последует.
У Израиля осталось 24 часа: Месть Ирана будет страшной для всего мира
Комментарии
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Александр Макеев
Чтобы избежать войны Израиля с Ираном, Израиль обязан передать в руки Ирана заказчиков нападения на консульство Ирана в Сирии: Нетаньяху и высших офицеров армии и разведки Израиля. Иран быстро проведёт судебное разбирательство и осудит этих преступников к смертной казни, которую публично осуществит. А иначе Иран обязан применить по Израилю всю мощь своих средств возмездия! Может быть, Пакистан и/или КНДР уже передали Ирану оружие судного дня? Достаточно применить по Израилю 4-5 мощных ядерных и термоядерных боеголовок на не сбиваемых гиперзвуковых носителях, чтобы Израиль прекратил своё существование!
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15 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Тоже будут проводить красные линии и чесать в носу.ОТВЕЧАЮТ СРАЗУ ИЛИ НИ КОГДА.
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13 час.
Александр Крылов
Нетаньяху обнулив холокост, стал тем, чем был фашист. И это очень печально, когда народ выбирает подобных.
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11 час.
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