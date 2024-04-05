У Израиля осталось 24 часа: Месть Ирана будет страшной для всего мира

Александр Макеев

Чтобы избежать войны Израиля с Ираном, Израиль обязан передать в руки Ирана заказчиков нападения на консульство Ирана в Сирии: Нетаньяху и высших офицеров армии и разведки Израиля. Иран быстро проведёт судебное разбирательство и осудит этих преступников к смертной казни, которую публично осуществит. А иначе Иран обязан применить по Израилю всю мощь своих средств возмездия! Может быть, Пакистан и/или КНДР уже передали Ирану оружие судного дня? Достаточно применить по Израилю 4-5 мощных ядерных и термоядерных боеголовок на не сбиваемых гиперзвуковых носителях, чтобы Израиль прекратил своё существование!