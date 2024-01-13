На Украине назвали тяжелой ситуацию на фронте из-за российских дронов

Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается тяжелой из-за дронов Российской армии. Об этом заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц страны Георгий Тука.
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