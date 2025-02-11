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Царьград

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Daily Star: Суперкомпьютер назвал точную дату конца света

Daily Star: Суперкомпьютер назвал точную дату конца света

Суперкомпьютер предсказал, что качество жизни уже в ближайшем будущем упадет до нуля, наступит конец светаСуперкомпьютер World One сделал неутешительный прогноз – человеческая цивилизация прекратит свое существование.

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