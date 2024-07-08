В Севастополе арестовали бомжа за осквернение Вечного огня

В Севастополе предстанет перед судом 36-летний гражданин без определенного места жительства, который обвиняется в том, что ночью 12 апреля 2024 года, находясь в состоянии опьянения, «осквернил символ воинской славы России, затушив при этом пламя Вечного огня у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг».