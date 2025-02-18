Адвокат Кудерко: с 1 марта в России изменятся правила госрегистрации автомобилей

В России с 1 марта вступают в силу изменения в правилах госрегистрации автомобилей. Нововведения коснутся оформление полиса ОСАГО, возможность снятия угнанного автомобиля с учёта, а также другие аспекты, сообщила адвокат Елена Кудерко.
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