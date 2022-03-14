ЭНЕРГИЯ ДНЯ 14 марта 2022 года

Энергия дня четырнадцатого марта две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1080 =Быть щедрым - значит давать больше, чем можешь, а быть гордым - значит брать меньше, чем нужноВ материальном Мире есть определённое время и место - в Духовном Мире нет определённого времени и места = Главное, чтобы мечты становились реальностью, мысли должны становиться действиями =Если в сердце радость, то радоваться будут все органы, поэтому контролируйте свои эмоции =Если не учиться на собственном опыте, как удержаться, чтобы не совершать одни и те же ошибки? =Истина любит критику и от неё она только выигрывает; ложь боится критики, ибо проигрывает от неё =Мастера прошлого никуда не ушли.