Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Половина украинцев считает, что уклонистом быть не стыдно и выступает за переговоры с Россией

Половина украинцев считает, что уклонистом быть не стыдно и выступает за переговоры с Россией

На Украине набирает силу «прогрев» общественного мнения на предмет «смены концепции» с войны за границы 1991 года на переговоры с РФ о замирении с учетом сложившихся по итогам двух с половиной лет боевых действий  реалий.

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Комментарии
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Misha Glusch
это еще не перегрев, они должны перестать себя украинцами или исчезнуть...
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21 час.
Дмитрий Боев
Вот к чему ведёт гуманная политика ведения боевых действий России: стараться не задевать при ударах гражданский сектор. Людей это не затрагивает и они не идентифицируют себя и войну. Проще говоря: у небитых не болит. Вот военкомовские действия чувствительнее и они не против того, чтобы им противостоять. А война - &amp;quot;где-то там&amp;quot;. И она чужая. Это не их волей 7 лет уродовали МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ Донбасса и Луганска изо всех видов доступных оружия в изобретённой для их плебса АТО. И не их люди так и не исполнили подписанных мирных Минских соглашений, а использовали их как перемирие для перевооружения... Хохлы войны не чуют. Потому и не противятся ей. Ну, нехай ещё трохи попрыгают. Пока кастрюли с голов не поспадывают., Порой, вместе с головами.
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3 час.
Валера Морозов
Нерешительность рождает безволие. Безволие рождает бессилие. Бессилие рождает безвластие. Гуманистам войны начинать противопоказано.
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2 час.

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