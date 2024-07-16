Половина украинцев считает, что уклонистом быть не стыдно и выступает за переговоры с Россией

Дмитрий Боев

Вот к чему ведёт гуманная политика ведения боевых действий России: стараться не задевать при ударах гражданский сектор. Людей это не затрагивает и они не идентифицируют себя и войну. Проще говоря: у небитых не болит. Вот военкомовские действия чувствительнее и они не против того, чтобы им противостоять. А война - &quot;где-то там&quot;. И она чужая. Это не их волей 7 лет уродовали МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ Донбасса и Луганска изо всех видов доступных оружия в изобретённой для их плебса АТО. И не их люди так и не исполнили подписанных мирных Минских соглашений, а использовали их как перемирие для перевооружения... Хохлы войны не чуют. Потому и не противятся ей. Ну, нехай ещё трохи попрыгают. Пока кастрюли с голов не поспадывают., Порой, вместе с головами.