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Леброн Джеймс: «У Дюрэнта есть все, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории НБА»

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс близок к тому, чтобы превзойти рекорд Карима Абдул-Джаббара и стать лучшим бомбардиром в истории НБА, однако видит в Кевине Дюрэнте («Бруклин») главную угрозу своему достижению.

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