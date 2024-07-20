Жена Байдена проведет в Париже сбор средств для его избирательной кампании

Жена Байдена проведет в Париже сбор средств для избирательной компании мужа Первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден проведет в Париже мероприятие по сбору средств на избирательную кампанию своего мужа.
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