3 прекрасных российских города, в которых можно отдохнуть без ограничений

В некоторых регионах России ограничительные меры коснулись участия в экскурсиях и посещения музеев. Так, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации требуют при посещении музеев в Башкирии и от участников автобусных экскурсий в Калининграде.