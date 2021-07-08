Непутевые заметки

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3 прекрасных российских города, в которых можно отдохнуть без ограничений

3 прекрасных российских города, в которых можно отдохнуть без ограничений

В некоторых регионах России ограничительные меры коснулись участия в экскурсиях и посещения музеев. Так, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации требуют при посещении музеев в Башкирии и от участников автобусных экскурсий в Калининграде.

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