Известный политолог в Карелии высказался о кадровой загогулине с назначением Андрея Сергеева

Вчерашний указ главы Карелии А. Парфенчикова о назначении прибывшего в Карелию Андрея Сергеева на должность вице-премьера по вопросам здравоохранения и социальной защиты, возбудил дискуссию в блогосфере на предмет кадровой неразберихи в коридорах республиканской власти.
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