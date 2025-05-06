Известный политолог в Карелии высказался о кадровой загогулине с назначением Андрея Сергеева

Вчерашний указ главы Карелии А. Парфенчикова о назначении прибывшего в Карелию Андрея Сергеева на должность вице-премьера по вопросам здравоохранения и социальной защиты, возбудил дискуссию в блогосфере на предмет кадровой неразберихи в коридорах республиканской власти.