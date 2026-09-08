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Грузоперевозки ...

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Свой отдел ВЭД или таможенный брокер — что выгоднее транспортной компании

Свой отдел ВЭД или таможенный брокер — что выгоднее транспортной компании

В 2026 году транспортные компании всё чаще сталкиваются с необходимостью самостоятельно решать вопросы внешнеэкономической деятельности: оформлять импортные операции, контролировать документы, взаимодействовать с таможенными органами и снижать риски при международных перевозках.

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