Свой отдел ВЭД или таможенный брокер — что выгоднее транспортной компании

В 2026 году транспортные компании всё чаще сталкиваются с необходимостью самостоятельно решать вопросы внешнеэкономической деятельности: оформлять импортные операции, контролировать документы, взаимодействовать с таможенными органами и снижать риски при международных перевозках.
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