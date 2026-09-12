Показуха по-американски: ВМС рассказали, что моряков кормят жареными поросятами

Пресс-служба ВМС США продолжает делать публикации в ответ на обвинения со стороны родственников американских моряков о том, что боевые корабли стали реже заходить в порты, что экипажи устают и что питание на борту становится всё хуже, несмотря на колоссальный военных бюджет.
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