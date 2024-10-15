Охранные зоны ещё трёх памятников природы определили в Приангарье

Иркутская область расширила сеть охраняемых природных территорий, утвердив границы охранных зон для трёх новых памятников природы регионального значения: «Водопады реки Подкомарной» в Слюдянском районе, «Водопад на реке Заворотницкой» и «Водопад на реке Безымянной» в Ольхонском районе.
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