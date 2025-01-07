Эксперты назвали самые востребованные профессии 2025 года в Нижнем Новгороде

Рассказываем, какие вакансии стали самыми востребованными в 2025 году в Нижнем Новгороде.В 2025 году нижегородский рынок труда демонстрирует интересный парадокс: наряду с традиционными профессиями растёт спрос на специалистов будущего.
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