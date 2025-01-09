В США рассказали о ярости Си Цзиньпина из-за слов экономиста

WSJ: Си Цзиньпина разозлили слова экономиста о состоянии экономики Китая Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин пришел в ярость из-за слов экономиста Гао Шаньвэня, который допустил завышение Пекином данных об экономическом росте государства.
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