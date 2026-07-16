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Аргументы и Факты

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Профессор Франчески назвал три шага для замедления старения

Профессор Франчески назвал три шага для замедления старения

Замедлить траекторию старения можно через контроль хронического воспаления, рассказал профессор Болонского университета Клаудио Франчески в научном лектории Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ им.

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