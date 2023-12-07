В США заметили перемену в поведении Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский утратил какую-либо уверенность в конфликте с Россией из-за провалов ВСУ и огромных потерь, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.
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