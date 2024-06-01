Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 895 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Шершов
    глупо!СОТНИ "ПРИВЕТОВ":...
  • Наталья Павлова
    Так ещё убедиться в том, что они покинули Россию, а не перебрались в другой район или другую область. Они же уже вкус...МИГРАНТА, ИЗБИВШЕ...
  • Максим Гергерт
    Надо было ещё и всех его знакомых и родственников департироватьМИГРАНТА, ИЗБИВШЕ...

ВЕНГРЫ ВЗБУНТОВАЛИСЬ ПРОТИВ "ВОЕННОГО БЕЗУМИЯ" НА УКРАИНЕ: ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ВЫШЛИ НА "МАРШ МИРА"

ВЕНГРЫ ВЗБУНТОВАЛИСЬ ПРОТИВ "ВОЕННОГО БЕЗУМИЯ" НА УКРАИНЕ: ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ВЫШЛИ НА "МАРШ МИРА"

В Венгрии десятки тысяч людей вышли на "Марш мира". Люди взбунтовались - они выступают против вовлечения их страны в конфликт на Украине и развязывания войны Европы с Россией, называя происходящее "военным безумием".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх