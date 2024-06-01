ВЕНГРЫ ВЗБУНТОВАЛИСЬ ПРОТИВ "ВОЕННОГО БЕЗУМИЯ" НА УКРАИНЕ: ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ВЫШЛИ НА "МАРШ МИРА"

В Венгрии десятки тысяч людей вышли на "Марш мира". Люди взбунтовались - они выступают против вовлечения их страны в конфликт на Украине и развязывания войны Европы с Россией, называя происходящее "военным безумием".
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